150 علامة تجارية ضمن فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “هايتك”

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “هايتك” حول النظم الذكية الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق وذلك بمشاركة 150 علامة تجارية محلية وعالمية.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وخلال جولة له على أجنحة الشركات المشاركة، أشار إلى مواكبة سورية للتقانات الحديثة العالمية رغم ما تعانيه من حصار اقتصادي جائر، الأمر الذي يثبت قدرة الشعب السوري على الابتكار والإبداع في جميع الظروف، ومن شأنه تحقيق تقدم ملحوظ في استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الحكومة على تنفيذها بخطى حثيثة ومدروسة.

ولفت الوزير الخطيب إلى أن المعرض فرصة لالتقاء الشركات الخاصة والعامة والاطلاع على أحدث توصل إليه العلم في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منوهاً بالمشاركات الخارجية ودورها في إغناء المعرض وإكسابه تنوعاً في الخدمات المعروضة.

مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض المهندس علاء هلال أوضح أهمية المعرض في رفع الثقافة المعلوماتية وتعزيز انتشارها لما يتضمنه من أحدث الحلول المعلوماتية وتطبيقاتها، كما أنه نافذة لعرض منتجات الشركات العاملة في هذا المجال واستقطاب المهتمين بالاطلاع على أحدث التطورات والتطبيقات وصناعة البرمجيات والتجهيزات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت محلياً.

من جهته بيّن مشرف قسم الرعاية والفعاليات بشركة سيريتل أحمد شاهين حرص الشركة على المشاركة في معرض هايتك وتقديم الدعم لكل ما يسهم في عملية التطوير التي تشهدها سورية بمجال التكنولوجيا والاتصالات، وقال: “نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا وتلبيه حاجات زبائننا بأعلى جودة وإن وجودنا هنا بجانب العديد من الشركات هو فرصة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب في عالم التكنولوجيا والإنترنت والتقنيات الحديثة”.

وأضاف شاهين: “في جناحنا نعرّف زوارنا على آخر تطوراتنا وجديدنا من الخدمات والعروض، كما نقدم هدايا مميزة لهم مع إتاحة الفرصة للراغبين بالانضمام لعائلتنا في الشركة من خلال تعريفهم على الشواغر المتاحة ومساعدتهم في التقديم للعمل معنا عبر منصاتنا”.

كما رافق المعرض انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر “هايتك” حول النظم الذكية والذي يشارك فيه عدد كبير من الباحثين الأكاديميين المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي من أجل تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث والمشاريع العلمية والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه البحوث في هذا الشأن.

ويحوز المؤتمر على اهتمام ودعم من الهيئات والمؤسسات العلمية العالمية من جامعة دمشق والهيئة العليا للبحث العلمي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع والغرفة الفتية الدولية وتطبيق قريب ومركز أيزون للتدريب.

وتتمثل محاور المؤتمر الذي يستمر 5 أيام بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية الذكية وأنظمة الأمن الذكية بالإضافة لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الأعمال، كما يتضمن برنامج المؤتمر محاضرات عامة لخبراء وعاملين وعروضاً تقديمية لأوراق علمية إضافة إلى معرض مشاريع جامعية موجهة لمجال الذكاء الاصطناعي.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يتوزع على عشرات الأجنحة حتى الـ 8 من حزيران الجاري ويستقبل زواره يومياً من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشرة ليلاً مع والنقل مجاني للزائرين من وإلى مدينة المعارض عبر حافلات نقل في مركزي انطلاق بدمشق “تحت جسر السيد الرئيس ومن ساحة باب توما”.

لؤي حسامو ونور يوسف

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