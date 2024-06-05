محاضرة علمية مشتركة بين فرع الجمعية العلمية التاريخية ومدارس الغسانية بحمص

حمص-سانا

أكد الدكتور صلاح غازي مدير مركز المعالجة الفيزيائية في جامعة البعث خلال محاضرة أقامها فرع الجمعية العلمية التاريخية بحمص والمدارس الغسانية الأرثوذكسية أهمية العلاج الفيزيائي في تحسين جودة الحياة وتخفيف الألم والإسهام في عملية التعافي.

وتحدث غازي في محاضرته التي استضافتها القاعة الرئيسية في إدارة المدارس الغسانية عن كثرة الأمراض في وقتنا الحالي نتيجة وضعيات الوقوف والجلوس والنوم الخاطئة التي تؤثر على العمود الفقري والفقرات والغضاريف والجسم ككل.

واستعرض غازي خلال المحاضرة التي كانت بعنوان وداعاً للألم وداعاً لفعاليات حياتنا الخاطئة، الطرق الصحيحة الواجب اتباعها لحماية صحتنا وأجسادنا من الأمراض التي قد تصيبنا، لافتاً إلى دور العلاج الفيزيائي في معالجتها.

وبينت الدكتورة فيروز يوسف رئيسة فرع الجمعية العلمية التاريخية بحمص أهمية هذه المحاضرة التي تصب في مصلحة كل فرد وتحقق أيضاً الإفادة من مخرجات التعليم في الحياة الاجتماعية والتوعية.

من جانبه أشار مرهف شهلا مدير المدارس الغسانية الارثوذكسية بحمص إلى أن المحاضرة مهمة جدا لكونها تهدف إلى نشر الوعي الصحي، وأنه من واجب المدارس التعاون مع جميع الجهات والقطاعات التي تضيف وعياً مجتمعياً.

مثال جمول

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