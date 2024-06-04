منظمات من المجتمع الأهلي الفلسطيني تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

القدس المحتلة-سانا

طالبت 111 منظمة من المجتمع الأهلي الفلسطيني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح تحقيق في جرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال بحق الصحفيين على الأراضي الفلسطينية.

وأدانت المنظمات في بيان لها اليوم، نقلته وكالة وفا المجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الصحفيين في قطاع غزة، موضحة أن استهداف المؤسسات الصحفية أدى خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى استشهاد 148 صحفياً، وإصابة واعتقال العشرات منهم، إضافة إلى تدمير مقار المؤسسات الصحفية.

وأشارت المنظمات إلى أن المزاعم والروايات الكاذبة التي يسوقها مسؤولو الاحتلال بشأن ما يحدث في القطاع تهدف إلى حجب الحقيقة، وتزوير الوقائع على الأرض، وإعاقة توثيق ونشر جرائم الاحتلال العنصري، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني، وإلى نحو 83 ألف جريح وتدمير كبير في البنية النحتية.

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