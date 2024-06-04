بدء تسليم البطاقات الشخصية للطلاب الوافدين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية

حلب-سانا

بدأ فريق الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية ومديرية الشؤون المدنية في محافظة حلب بتسليم البطاقات الشخصية لطلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي الوافدين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية.

وبين مدير الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية المحامي بشار اسكيف في تصريح لمراسلة سانا أن عدد الطلاب والطالبات من شهادة التعليم الأساسي الذين سيتم تسليمهم البطاقات الشخصية بلغ 2300 طالب وطالبة وفدوا من ريف حلب بمراكز استضافتهم لتخفيف العبء عنهم.

وأضاف اسكيف: إنه تم تنفيذ خطة التدخل بدعم الطلاب في 16 مدرسة بمناطق استضافتهم في أحياء (صلاح الدين-سليمان الحلبي-الصاخور- الحيدرية- الحلوانية-مساكن هنانو- الخالدية)، وتقديم جلسات توعية حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذه الجلسات 2390 طالباً وطالبة وتمحورت حول أهمية تسجيل الواقعات واجراءاتها والهدف منها ورصد حالات المكتومين من أقارب الطلاب ومساعدتهم بإعطائهم النصائح والإجراءات التي يمكن أن يتبعوها لتسجيلهم بالنفوس أصولاً، كما قدمت استشارات قانونية فردية لأكثر من 1722 طالباً وطالبة حول مختلف المواضيع القانونية.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الوثائق الثبوتية والتطرق لآلية وإجراءات استصدار الوثائق الثبوتية بشكل عام والبطاقة الشخصية بشكل خاص ليتمكنوا من تقديم امتحاناتهم ومتابعة تعليمهم في المدارس الثانوية والجامعات.

بدوره أكد رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي بتربية حلب فراس العلي حرص المديرية على تأمين المناخ الملائم لنجاح العملية الامتحانية وتقديم التسهيلات للطلاب لحصولهم على البطاقة الشخصية مشيراً إلى أنه تم تأمين كافة مستلزمات مراكز الاستضافة للطلاب الوافدين.

بريوان محمد

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