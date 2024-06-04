بحثا احتياجات الحسكة.. صيوح يلتقي مدير بعثة منظمة الإسعاف الأولي الدولية

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة لؤي صيوح مع مدير بعثة منظمة الإسعاف الأولي الدولية في دمشق لشؤون الوصول الإنساني والجودة إبراهيم لطفي ومدير فرع المنظمة في دير الزور محمد ذياب أولويات احتياجات المحافظة وإمكانية تقديم الدعم لقطاعات المياه والصحة والتعليم والتربية والخدمات.

وأكد صيوح خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المحافظة اليوم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لعمل المنظمات، بغية تلبية احتياجات أبناء محافظة الحسكة التي تعاني وجود الاحتلال الأمريكي والتركي، مشيراً إلى استمرار انتهاكات المحتل التركي المتمثلة بقطع مياه الشرب عن مليون مواطن بشكل مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

ولفت محافظ الحسكة إلى الإجراءات الحكومية لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب عن طريق محطات التحلية، داعياً إلى حفر مزيد من الآبار ومؤازرة المنظمة لقطاع المياه عبر زيادة عدد الخزانات والصهاريج التي تؤمن جزءاً من احتياجات الأهالي.

وبين صيوح أهمية دعم قطاع النظافة ومساندة كل المنظمات لعمل مجلس مدينة الحسكة لكونه يعاني قلة الإمكانات والآليات اللازمة لنقل القمامة إلى المكب المخصص كونها تهدد بكارثة صحية، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وضرورة دعم القطاع الصحي من خلال تقديم تجهيزات ومستلزمات لاستكمال تحويل المركز الطبي المحدث إلى مشفى، لافتاً إلى ضرورة دعم المنظمة لإنشاء مخبز متنقل يكون رافداً لمخبز الحسكة ويخفف الضغط، إضافة إلى حاجة المخابز الحكومية إلى الصيانة.

وأشار أعضاء الوفد إلى العمل الجاد مع إدارة المنظمة بأن تكون احتياجات أهالي الحسكة ضمن خطة عمل ومشاريع المنظمة في السورية، منوهين بالتسهيلات التي تقدمها المحافظة في كل المجالات.

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