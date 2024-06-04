في السويداء… بدء حصاد محصول الحمص

السويداء-سانا

بدأت في السويداء عمليات حصاد محصول الحمص للموسم الحالي في عدد من المواقع، وذلك بحسب معاون مدير الزراعة المهندس علاء شهيب.

وذكر المهندس شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الحصاد للمحصول تتم بشكل يدوي، وانطلقت حالياً على مساحات محدودة ضمن المناطق التي تزرع المحصول مبكراً، وتستمر خلال الشهرين الحالي والقادم في مختلف مناطق زراعته.

وبين شهيب أن إجمالي المساحات المزروعة بالحمص بالسويداء للموسم الحالي تجاوزت 28 ألف هكتار، أغلبيتها بالأصناف الربيعية، وتبلغ تقديرات الإنتاج الأولية فيها أكثر من 11 ألف طن.

ويعد محصول الحمص من المحاصيل الرئيسية في محافظة السويداء التي تحتل مراكز متقدمة بزراعته بين المحافظات، ويزرع فيها بعلاً بالاعتماد على مياه الأمطار.

عمر الطويل

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