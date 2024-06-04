غافريلوف: هناك أكثر من 90 مجموعة تخريب أجنبية تعمل في أوكرانيا

موسكو-سانا

كشف رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف عن وجود أكثر من تسعين مجموعة تخريب واستطلاع أجنبية تعمل في أوكرانيا بما فيها 14 مجموعة أمريكية.

وقال غافريلوف في حديث لصحيفة إزفستيا الروسية نشرت اليوم: “وفقاً للبيانات المتوافرة لدينا، والتي أكدتها وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” نفسها فإنه تعمل في أوكرانيا 92 مجموعة تخريب واستطلاع أجنبية منها 14 أمريكية بمعنى أن هناك جنرالات وضباطاً لهم صفة مرتزقة أو مدربين ولا تقتصر مهامهم على صيانة أنظمة مثل ستورم شادو و هيمارس بل ويشاركون بالفعل في التخطيط لعمليات إرهابية ضد بلدنا”.

وأضاف غافريلوف: إن “كييف وبسبب النجاحات التي حققتها القوات الروسية، تحاول يائسة تكثيف تجنيد مقاتلين جدد بعضهم لا يمتلكون مهارات، وخاصة في الشؤون العسكرية، إضافة لمرتزقة لديهم خبرة قتالية في أوكرانيا ولكن كما تظهر التجربة، سواء أرسلوا مرتزقة أو لا فإنه يتم القضاء عليهم بشكل فعال للغاية، الأمر الذي لا يشجع آخرين على القدوم”.

وأوضح غافريلوف أن القوات الأوكرانية تحاول إخفاء أثر المرتزقة من خلال إجلائهم بسرعة، كما يتم دفن جثثهم خفية مع السعي للتكتيم على عدد الخسائر في صفوف المرتزقة، تجنباً لإثارة احتجاجات في الدول الغربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أبلغت في وقت سابق عن تصفية مرتزقة من الولايات المتحدة وبريطانيا وجورجيا ودول أخرى، كما تقدم تقارير بشكل منتظم عن ضرب نقاط تجمع للأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الروسية اليوم عن اعتقال مرتزق فرنسي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركوف.

إلى ذلك، دعا غافريلوف الدول الغربية للتفكير بجدية بالعواقب المترتبة على نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لضرب أراض في عمق روسيا الاتحادية، مضيفاً: “هناك حدود لكل شيء”.

وفي الآونة الأخيرة، عمد سياسيون غربيون بشكل متزايد إلى التحريض على السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، منهم الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ الذي وجه هذه الدعوة لقوات كييف في وقت سابق.

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