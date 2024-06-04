 سياسية تشيكية: الغرب مصر على استهداف سورية رغم فشله في تحقيق مآربه فيها

براغ-سانا

أكدت السفيرة التشيكية السابقة لدى سورية إيفا فيليبي أن دول الغرب قدمت مختلف أوجه الدعم للتنظيمات الإرهابية من “داعش” و”القاعدة” و”الإخوان المسلمين” وغيرها لكنها فشلت في تحقيق مآربها في العديد من الدول.

وأشارت فيليبي في حديث لإذاعة اونيفيرزوم التشيكية إلى أن الغرب مصر على عدم الاعتراف بهزيمته، وهو لم يتوقف إلى اليوم عن السعي لاستهداف سورية رغم أن أهدافه هناك قد أخفقت.

وأكدت فيليبي أن الكثير من المعلومات التي نشرت وبثت في الغرب وفي تشيكيا عن التطورات في سورية منذ بداية الحرب الإرهابية عليها كانت مغلوطة ومحرفة ولم تعكس الواقع، مبينة أنها عملت خلال تواجدها 13 عاماً في سورية كسفيرة بمقولة “إنها لا تصدق شيئاً إلا إذا شاهدت ذلك بعينيها أو تحققت منه”، وهو مافعلته في سورية وتأكدت من زيف المعلومات التي كانت تنشرها وسائل إعلام الغرب.

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