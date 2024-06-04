فولودين: أي مؤتمر حول أوكرانيا دون حضور روسيا محكوم بالفشل

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أي محاولات لفرض قرارات على روسيا من خلال اجتماعات متحيزة حول أوكرانيا تنظمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محكوم عليها بالفشل.

وتستضيف سويسرا يومي الـ 15 و16 من الشهر الجاري مؤتمراً حول أوكرانيا في منتجع بورغنستوك دون دعوة روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله في منشور عبر تطبيق تلغرام اليوم: إن عدد المشاركين في المؤتمر حول الأزمة الأوكرانية يقل يوماً بعد يوم، موضحاً أن السعودية قررت عدم المشاركة في مؤتمر سويسرا حسب وسائل إعلام “لأن روسيا لن تشارك فيه”، كما رفضت الصين حضور المؤتمر، حيث قالت الخارجية الصينية: إن جدول أعماله “لا يستجيب لمطالب بكين والتوقعات العامة للمجتمع الدولي”.

وأضاف فولودين: إنه حتى حلفاء واشنطن مثل أستراليا يخفضون مستوى تمثيلهم فبدلاً من رئيس وزراء البلاد، سيتوجه إلى سويسرا وزير نظام التأمين ضد الإعاقة، وتابع ساخراً “على الأرجح هناك معنى عميق مخفي في ذلك، إذ سيكون هناك شخص واحد على الأقل معاق عقلياً في هذا الاجتماع هو زيلينسكي الذي لم يعد يمثل أحداً اليوم فقد انتهت صلاحياته كرئيس لأوكرانيا”.

واعتبر فولودين أن عدداً متزايداً من الدول أصبح مقتنعاً بأن سياسات واشنطن وبروكسل تقوم على النفاق والمعايير المزدوجة، فمن ناحية هما يحاولان جر الدول إلى مؤتمر في سويسرا، وهم يكذبون بشأن رغبتهما في التوصل إلى تسوية سلمية، ومن ناحية أخرى يمنحان الإذن لنظام كييف باستهداف أراضي روسيا بأسلحتهم، في حين أن الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإنهاء هذا النزاع هي وقف إمداد النازيين في كييف بالأسلحة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن هذا المؤتمر “يؤدي إلى طريق مسدود وأن الغرض منه ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا”.

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