مصرع أربعة أشخاص جراء فيضانات جنوب ألمانيا

برلين-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر فيضانات اجتاحت ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ في أقصى جنوب ألمانيا.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة الألمانية قولها اليوم: “إنه عثر على جثتي رجل وامرأة في شورندورف في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب البلاد بعد ساعات من العثور على جثة امرأة في شروبنهاوزن في بافاريا بينما أبلغ أمس عن وفاة رجل متطوع في خدمات الإطفاء” مشيرة إلى فقدان شاب آخر وإجلاء آلاف الأشخاص جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة.

ويتعرض جنوب ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ لأمطار غزيرة منذ الجمعة الماضية أدت إلى تأخير وإلغاء رحلات عبر القطارات في المناطق التي غمرتها الفيضانات مع استمرار عمليات إجلاء آلاف الأشخاص.

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