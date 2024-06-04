مذكرات جندي.. عرض مسرحي على خشبة مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

فصل من حكاية وطن سطرها أبناؤه بدمائهم ليبقى آمناً وعصياً في وجه كل الأعداء حضرت في العرض المسرحي “مذكرات جندي” من تأليف وإخراج نضال عديرة.

“أيها الخونة، كل الدروب إلى وطني محرمة عليكم، وكل زمان نحن سنكتب تاريخه بدمائنا وأرواحنا ولو عشت ألف جيل، سأقاتلكم ألف مرة” بهذه الكلمات احتفى العرض المسرحي الذي قدمته فرقة اليسار وجاء بالتعاون بين مؤسسة صباء بيت الفن والأدب ومديرية الثقافة في اللاذقية ببطولات وتضحيات الجندي العربي السوري والذي ما زال متصدراً المشهد السوري وصامداً لأكثر من 13 عاماً بوجه قوى الإرهابيين وداعميهم.

العرض الذي استضافته خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية مساء اليوم يحكي بحسب مخرجه قصة الإنسان الذي يمثله هذا الجندي والذي تخلى عن أحبته وحياته ليبقى أهله وبلده سالمين، ويظهر حقيقته كإنسان يحب ويشتاق ويجوع ويبرد لكنه لا يفرط بذرة تراب من وطنه.

وثمّن عديرة التعاون مع مؤسسة صباء وهو الرابع من نوعه والذي يسهم في تفعيل وتنشيط الحركة المسرحية، ويسهم في الإضاءة على القضايا الوطنية والإنسانية الملتزمة، وأثمر عن أعمال مثل تحرير حلب وطوفان الأقصى وقدك المياس.

بطل العرض بدور الجندي الممثل المسرحي أوس غدير أشار إلى خصوصية الدور والذي يحمّل الممثل مسؤولية مضاعفة وخاصة أنه يجسد دور الجندي العربي السوري البطل الحقيقي طيلة سنوات الحرب الطويلة على بلدنا، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك عروض مسرحية تحاكي القضايا الوطنية وتحكي قصص هؤلاء الشباب الذين ضحوا بحياتهم لننعم بالأمان.

من جهته أشار وسام الحسن مسؤول قسم الفنون المسرحية بمؤسسة صباء والمشرف على العرض إلى أن فكرة العرض جاءت لنقول بأن شهداءنا أحياء وباقون في وجداننا مبيناً أن جزءاً من أهداف مؤسسة صباء يتمثل بدعم المواهب الموجودة في المحافظات عبر الورشات التدريبية والعروض المسرحية التي تقدم فناً ملتزماً بالقضايا الوطنية بما يسهم في ترسيخ ثقافة المقاومة وتعزيز الهوية الوطنية، لما لذلك من أهمية قصوى وخاصة بعد الحرب والتي أظهرت الحاجة للترميم والبناء الثقافي والمعنوي للإنسان.

ولفت إلى ضرورة دعم الإنتاج المسرحي في ظل وجود مواهب وطاقات مسرحية مهمة في سورية تفتقر للتمويل الذي يخرج بها إلى دائرة الضوء وهو ما تحاول مؤسسة صباء أن تقوم به من خلال دعم الفرق المسرحية في كل المحافظات السورية.

يشار إلى أن العمل من تمثيل أوس غدير ومحمد لبان ويزن عبدو وسيدرا الحايك ودلع أسود.

فاطمة ناصر

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