العرض المسرحي (بأم عيني 1948) للمخرج العربي غنام غنام يحط رحاله في دمشق

دمشق-سانا

حظي طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق اليوم بمتابعة العرض المسرحي “بأم عيني 1948” للمؤلف والمخرج المسرحي العربي غنام غنام والذي يأتي ضمن احتفاء المعهد بمشواره الفني وتجربته الإبداعية الرائدة.

العرض الذي استضافته خشبة مسرح فواز الساجر وقدم في العديد من الدول والمهرجانات العربية هو من تأليف وإخراج وبطولة الفلسطيني غنام حيث تناول من خلاله زيارة حقيقية غير معلنة للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 والتي قام بها عام 2017 فرصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون على احتلال وطنهم وحقهم بشواهد حياتية يومية، كما تحدث العرض عن ضعف الكيان الغاصب وطرح العديد من التساؤلات المهمة والتي تصب في صلب تمسك الشعب الفلسطيني بالهوية والانتماء ورفضه لهيمنة الكيان الصهيوني الغاصب.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال غنام: كل الحالات الإبداعية لها حالتها الاستثنائية في ظل الحروب الهمجية التي تخوضها المنطقة ولا سيما فلسطين ما يتطلب أن يكون صوتنا عالياً وخطواتنا مدروسة باتجاه دعم القضية.

وأضاف غنام: جميعنا سوريون بالمعنى التاريخي وسورية تمثل القفص الصدري الحاضن للأوكسجين والرئتين والقلب، ووجود سورية هو من ضمانات صمود ودعم القضية الفلسطينية.

بدوره أعرب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور تامر العربيد عن سعادته بوجود المخرج المسرحي القدير غنام مبيناً أنه صاحب تجربة وخبرة عريقة.

وأشار العربيد إلى أن عرض اليوم يعكس تجربة شخصية قدمت بشكل مسرحي مؤثر مع قدرة عالية من التواصل الحر مع جمهور المسرح ومن المهم لطلاب المعهد العالي اكتسابه بما يحتويه من قدرات إبداعية عالية.

وأكد أن المعهد العالي للفنون المسرحية يسعى إلى تنوع التجارب والخبرات أمام طلابه ما يجعله يستضيف العديد من القامات السورية والعربية التي أبدعت بإيصال رسالتها.

ومن المقرر أن يستضيف ملتقى الإبداع الذي تقيمه وزارة الثقافة -المعهد العالي للفنون المسرحية المخرج العربي غنام غنام احتفاء بمشواره الفني وتجربته الإبداعية الرائدة.

زينب علي

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