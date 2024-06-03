وزير الخارجية الكوبي:العدوان الإسرائيلي على غزة أفظع جريمة في القرن

هافانا-سانا

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز مجدداً اليوم استمرار العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم الولايات المتحدة الامريكية.

وقال رودريغيز في منشور على منصة إكس: إن “الكونغرس الأمريكي سيستقبل نتنياهو المسؤول عن الإبادة الجماعية ضد فلسطين، وهو مرتكب أفظع جريمة في القرن الحادي والعشرين”.

ولفت إلى أنه سيكون للأخير الحرية في أن يشرح لرعاته في واشنطن نتائج حرب الإبادة والمذابح التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

ووصف رودريغيز جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بأنها أفظع جريمة في القرن الحادي والعشرين

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