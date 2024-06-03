مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم… بمشاركة 100 طفل وطفلة في حمص

حمص-سانا

أقام الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحمص مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم، بمشاركة 100 طفل وطفلة، وذلك في ملعب خالد بن الوليد.

وبينت مديرة قسم البراعم والهواة في اتحاد كرة القدم، رهف كروم أن المهرجان يتضمن العديد من الفقرات الرياضية الخاصة بلعبة كرة القدم، والألعاب الترفيهية التخصصية باللعبة، إضافة إلى دوري مصغر للمشاركين في المهرجان، لافتة إلى أن المهرجان يقام هذا العام في محافظات السويداء وحمص واللاذقية.

ولفت عضو اللجنة التنفيذية بحمص، رئيس مكتب الألعاب الجماعية صفوان عثمان إلى أن المهرجان يقام لأول مرة في حمص، والهدف منه نشر اللعبة بين الفئات العمرية وتسليط الضوء عليها، لأنها ستشكل مستقبلاً أساس منتخبات المحافظات والمنتخب الوطني.

وأوضح المدرب في نادي محافظة حمص، مروان عواد أن اللعبة تشهد انتشاراً ملحوظاً لفئة البراعم، وأن أندية المحافظة بشكل عام تعمل على قواعد اللعبة عبر المراكز التدريبية المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وعبر عدد من الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، لأنه أتاح لهم إظهار مهاراتهم الفنية أمام المدربين، لافتين إلى طموحهم للمشاركة بالبطولات المحلية بهدف صقل مهاراتهم وتطويرها والوصول إلى تمثيل المنتخب الوطني.

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