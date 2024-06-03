زراعة 1703 هكتارات بالبصل الجاف في الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت المساحة النهائية المزروعة بمحصول البصل الجاف في محافظة الحسكةللموسم الحالي 1703 هكتارات، متجاوزة المساحة المخططة لزراعتها المحددة من قبل مديرية الزراعة.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا إلى أن زراعة محصول البصل الجاف شهدت إقبالاً جيداً للموسم الحالي، متجاوزة خطة الزراعة الفرعية البالغة 400 هكتار، حيث يزرع البصل إلى جانب محاصيل الخضار الصيفية في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي التي تتوافر فيها مصادر مياه ثابتة.

ولفت بلال إلى أن المساحات المزروعة ستوفر حاجة المحافظة من المادة طيلة فصل الصيف لحين زراعة محصول البصل الخاص بخطة زراعة المحاصيل الشتوية.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول البصل الجاف خلال الموسم الماضي بلغت 1373 هكتاراً.

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