يوم ثقافي واجتماعي سوري في بلجيكا

بروكسل-سانا

نظّم المغتربون السوريون المقيمون في بلجيكا ومحيطها بالتنسيق مع البعثة السورية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوماً ثقافياً واجتماعياً سورياً لتعزيز أواصر الترابط والانتماء مع الوطن سورية.

وبدأ هذا اليوم الذي حضره رئيس البعثة السورية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل عمار العرسان وأعضاء البعثة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء في سورية وفلسطين، ومن ثم عزف النشيد الوطني لسورية.

وعبر العرسان في كلمةً خلال افتتاح الفعاليات عن تقديره للمتطوعين السوريين المغتربين الذين عملوا على إنجاح هذا اللقاء الوطني والاجتماعي والثقافي في بلجيكا، مثمناً تمسك المغتربين السوريين بارتباطهم المميز والثابت بوطنهم، سواء من خلال مشاريعهم المستمرة في سورية، أو تلك التي يعملون على افتتاحها قريباً، إضافة إلى دعمهم لأهلهم في سورية خلال الاستجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي، أو لتداعيات الحرب والحصار من خلال المساهمة بالعمل الإنساني داخلها.

وقدّمت إحدى الفرق الفنية السورية معزوفات لموسيقا من التراث السوري، كما تم عرض عدد من اللوحات والصور لتاريخ سورية وآثارها، إضافة إلى تخصيص مساحات للأطفال لممارسة بعض النشاطات الترفيهية والاجتماعية لتعزيز تواصلهم مع أبناء وطنهم في المغترب.

وتخلل هذا اليوم أيضاً تبادل للأفكار والآراء حول مختلف قضايا الشأن الاغترابي وأجندة النشاطات الثقافية والاجتماعية السورية المستقبلية، إضافة إلى آخر التطورات السياسية المتعلقة بسورية وأوروبا والمنطقة.

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