أكثر من 4700 حاج غادروا عبر مطار دمشق الدولي لليوم السابع على التوالي

دمشق-سانا

بلغ عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق الدولي باتجاه مطار جدة الدولي لليوم السابع على التوالي 4763 حاجاً وحاجة.

وقالت وزارة النقل في صفحتها على موقع فيسبوك: إن عدد المغادرين على متن طائرات الخطوط الجوية السورية بلغ 4461 حاجاً، وبواقع 23 رحلة جوية، إضافة إلى 302 حاج على متن شركة أجنحة الشام للطيران باتجاه الكويت ومنها إلى جدة، بواقع رحلتين حتى الآن، وهي مستمرة بالنقل على هذا المقطع أيضاً.

وبينت الوزارة أنها مستمرة بنقل حجاج بيت الله الحرام وفق الأذونات الممنوحة لها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية في السعودية، لافتة إلى أن كل الإجراءات تتم بكل يسر وسهولة بتعاون وتكامل جهود الجميع.

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