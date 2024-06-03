افتتاح نادي أطباء السويداء بمناسبة عيد الطبيب العربي

السويداء-سانا

افتتح فرع نقابة الأطباء في السويداء اليوم نادي الأطباء، وذلك بمناسبة عيد الطبيب العربي بهدف تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وأفراد المجتمع.

ويضم النادي المقام ضمن مقر النقابة القديم على طريق المشفى الوطني صالة متعددة الأغراض لإقامة مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والترفيهية.

وذكر رئيس مجلس فرع نقابة أطباء السويداء الطبيب إحسان جودية في تصريح لمراسل سانا أنه تم تجهيز النادي وتزويده بالمستلزمات المطلوبة، وكل ما من شأنه أن ينمي علاقة الأطباء بالنقابة وفيما بينهم.

حضر افتتاح النادي محافظ السويداء أكرم محمد، وأمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير، وأمين سر نقابة الأطباء المركزية الدكتور نضال بيازيد، ورئيس فرع النقابة في دمشق الدكتور عماد سعادة.

عمر الطويل

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