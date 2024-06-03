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مقتل طيار إسباني جراء تصادم طائرتين خلال عرض جوي في البرتغال

2024-06-02

لشبونة-سانا

قتل طيار إسباني وأصيب آخر جراء حادث تصادم طائرتين صغيرتين كانتا تشاركان في عرض جوي في مطار باجة جنوب البرتغال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القوات الجوية البرتغالية قولها في بيان: إن الطائرتين “تعرضتا إلى حادث خلال عرض جوي شاركت فيه ست طائرات ما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الإسبانية كان قائد إحدى الطائرتين وإصابة طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة”.

وأوضح الجيش البرتغالي أن الطائرة التي سقطت على الأرض تحطمت خارج محيط القاعدة الجوية بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط على المدرج.

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