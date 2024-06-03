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11 شهيداً جراء قصف الاحتلال منازل وسط وجنوب قطاع غزة

2024-06-02

القدس المحتلة-سانا

استشهد 11 فلسطينياً مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط وجنوب قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلين في مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين.

وفي رفح جنوب القطاع قصف الاحتلال منزلاً ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وجرح آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 240 على القطاع  إلى 36439 شهيداً و 82627 جريحاً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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