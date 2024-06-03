مختبر لمقرر التوزيع الأوركسترالي في المعهد العالي للموسيقا بدمشق

دمشق-سانا

في خطوة رائدة ومبتكرة شهدت قاعة التدريبات الأوركسترالية في المعهد العالي للموسيقا، لأول مرة مختبر لمادة التوزيع الأوركسرتالي لطلاب السنة الخامسة في قسمي النظريات والأداء الجماعي في المعهد.

وتضمن المختبر عرض 23 عملاً من تأليف وكتابة طلاب السنة الخامسة والذي جاء نتاج عامين من دراسة مادة التوزيع الأوركسترالي خلال السنتين الرابعة والخامسة.

وعن أهداف المختبر قال المايسترو وأستاذ مادة التوزيع الأوركسرتالي رعد خلف لمراسلة سانا: “إن أحد أهم أهداف المختبر هو توفير فضاء حقيقي لتجسيد أعمال الطلاب الذي درسوا مادة التوزيع الأوركسترالي على مدار عامين، إضافة لتمكينهم من كتابة وتأليف وتوزيع أعمالهم بمفردهم.

وأضاف المايسترو خلف: تعاونا أيضاً مع قسم التقنيات في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتم تسجيل جميع أعمال الطلاب ويمكن أن يكون هناك شراكة أيضاً مع المعهد العالي للفنون السينمائية.

بدوره قال المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقا: إن الأعمال المقدمة اليوم من طلاب السنة الخامسة لمقرر التوزيع الاوركسترالي قد تكون نواة لمعزوفات الفرقة السيمفونية الوطنية السورية في المستقبل ونعمل على تطوير الفكرة.

يذكر أن مقرر التوزيع الأوركسترالي يدرّس في السنتين الرابعة والخامسة في المعهد العالي للموسيقا في دمشق، ويعرّف بأنه: الكتابة الموسيقية لآلات الأوركسترا، والتي توجب على دارسها؛ المعرفة والإلمام بطرق الأداء والتوازن العددي لهذه الآلات بشكل متقن، وهو فن هام في التأليف والأداء الموسيقي لتصوير التعبير والمعاني والأفكار والأحاسيس التي يقصدها أو يتخيلها المؤلف، وتعتبر الأوركسترا والتوزيع الأوركسترالي من أهم العناصر التي تؤدي إلي نجاح الأعمال الموسيقية.

مريم حجير

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