التربية تعلن عن إقامة ندوات لشرح سلالم تصحيح مواد الشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية عن إقامة ندوات لشرح سلالم تصحيح مواد الشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي، مبينة أن البداية ستكون مع مادة الرياضيات يوم غد الإثنين.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن إقامة هذه الندوات تأتي حرصاً على وصول المعلومة الدقيقة للطلاب، وتجنباً للتشويش الذي تسببه بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول أسئلة مواد الشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي.

وأوضحت الوزارة أن موجهي الرياضيات سيقدمون عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الإثنين الـ 3 من حزيران على قناة التربوية السورية تفاصيل سلم المادة، والمواضع التي وردت فيها الأسئلة ضمن المنهاج المقرر، لافتة إلى أنه سيتبع تلك الندوة شرح لسلالم باقي المواد ستعلن كل في وقتها، كما ستبث تلك الندوات من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية على فيسبوك وصفحة قناة التربوية السورية على فيسبوك أيضاً.

رحاب علي

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