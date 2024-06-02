إخماد عدة حرائق في ريفي درعا الشمالي والغربي

درعا-سانا

أخمدت وحدات الإطفاء في بلدات داعل والشجرة وجلين وآليات الزراعة بالتعاون مع الأهالي عدة حرائق نشبت في ريفي درعا الشمالي والغربي نجم عنها خسارة نحو 30 دونماً من القمح.

وبيّن رئيس دائرة حراج درعا المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسلة سانا أن الحرائق اندلعت في حقلي قمح بكل من داعل وسحم الجولان فيما أخمدت وحدات الإطفاء حريقا ثالثاً اندلع قرب مضخات مياه الشرب في وادي الأشعري بالريف الغربي.

وأضاف أن تعاون الأهالي مع غرفة عمليات الحرائق في المحافظة أثمر عن منع امتداد الحرائق الى مواقع أخرى وتحديداً في وادي الأشعري حيث تقع مشاريع الضخ التي تغذي عشرات التجمعات السكانية في المحافظة.

ليلى حسين

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