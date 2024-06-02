وصول قافلة حجاج إلى حلب قادمة من مدن ومناطق في شمال وشرق سورية

حلب-سانا

وصلت إلى مدينة حلب اليوم قافلة حجاج قادمة من مناطق سيطرة التنظيمات الإنفصالية والإرهابية في شمال وشرق سورية تضم 930 مواطناً، حيث تجمعت الحافلات في مدخل حلب الغربي استعداداً لمتابعة رحلتها إلى مطار دمشق الدولي وسط إجراءات ميسرة لتأدية مناسك الحج بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً.

وأوضح منسق حملة حج الحرمين أحمد الماشي أن القافلة وصلت إلى حلب قادمة من مدن الرقة والحسكة والقامشلي وعين العرب ومنبج وجرابلس وسط إجراءات ميسرة لتسهيل وصول الحجاج إلى مطار دمشق الدولي وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والاوقاف، مبيناً أنه تم منح الحجاج جوازات السفر وكل الأوراق المطلوبة لتأدية مناسك الحج.

بدوره أشار بلال سيف خطيب وإمام جامع من محافظة حلب إلى أن هذا العام هو الأول الذي تنطلق فيه أفواج الحجاج من سورية لتأدية مناسك فريضة الحج بعد انقطاع دام سنوات، لافتاً إلى الفرحة التي تغمر مئات الحجاج الذين تجمعوا اليوم في حلب قادمين من شرق وشمال سورية لتأدية هذه الفريضة.

من جهته أعرب الحاج محمد حسن عن شعوره بالفرح لعودة مناسك الحج مقدماً الشكر لكل الجهات الحكومية التي قدمت التسهيلات للحجاج لتمكينهم من تأدية هذا الفرض، فيما أوضح الحاج عبد العزيز أنه تم إنجاز كل الأوراق المطلوبة للحجاج بكل يسر وسهولة بعد الحجز على المنصة، مبيناً أن الحجاج في توق لمواصلة السير وإتمام مناسك الحج.

قصي رزوق

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