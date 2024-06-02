سلطنة عُمان تدين محاولات الاحتلال تدمير وكالة (الأونروا)

مسقط-سانا

أدانت سلطنة عُمان محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتصنيفها كـ “منظمة إرهابية”.

وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم على أهمية الجهود المبذولة من قِبل الوكالة في إغاثة نحو 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، محذرة من النتائج الكارثية لمحاولات تقويض عملها ودورها في تقديم العون لسكان قطاع غزة.

وجددت الخارجية مطالبتها بالتطبيق الفوري للقرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

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