بدء موسم حصاد محصول القمح بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت في السويداء عمليات حصاد محصول القمح للموسم الحالي في عدد من المواقع، وذلك حسب مدير الزراعة المهندس أيهم حامد.

وبين حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحصاد بدأ في المواقع الأقل ارتفاعاً على مساحات محدودة، وتزداد وتيرته تدريجياً في مختلف مناطق الزراعة الرئيسية خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً إلى أنه يجري تأمين المازوت للحصادات تباعاً بالتنسيق مع الجمعيات والروابط الفلاحية.

وأوضح حامد أن مساحات القمح القابلة للحصاد تبلغ 30731 هكتاراً للزراعات البعلية، و992 هكتاراً للمروية، وواقعها جيد، وتبلغ تقديرات الإنتاج الأولية الإجمالية فيها أكثر من 23 ألف طن، مشيراً إلى مباشرة المديرية عبر وحداتها الإرشادية بمنح شهادات المنشأ للمزارعين لتوريد محصولهم إلى مراكز استلام الحبوب.

من جهته، أشار مدير مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء المهندس باسل هنيدي إلى بدء استلام القمح حالياً ضمن مركزي بلدة المزرعة للمشول، وموقع مطحنة أم الزيتون للدوغما، على أن يتم تشغيل مركز العنقود عند امتلاء السعة التخزينية لمركز المزرعة، مع مواصلة بيع أكياس الخيش المستعملة حالياً للمزارعين، وبسعر قدره للكيس الواحد المستعمل 15 ألف ليرة على أن يعاد ثمنه عند تسليم المحصول.

عمر الطويل

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