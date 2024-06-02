الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان تشيلي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان تشيلي الانضمام إلى قضية جرائم الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم نقلته وكالة وفا أن هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

وفي كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، بسبب انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، ولاحقاً تقدمت دول عدة بطلبات الانضمام إلى الدعوى نفسها، بينها نيكاراغوا وكولومبيا.

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