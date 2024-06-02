خلال العطلة الصيفية… ثقافة الحسكة تطلق برنامجاً لتنمية مواهب الأطفال

الحسكةسانا

أطلقت مديرية الثقافة في محافظة الحسكة برنامجاً خاصاً بتنمية مواهب الأطفال واليافعين واستغلال أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية، عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية المجانية في مختلف المجالات.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أن المديرية تقيم عبر برنامج مهارات الحياة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية خلال فصل الصيف بإشراف مدرسين مختصين في مجالات تعليم الشطرنج والرسم

والخط العربي ومهارات الإعلامي الصغير، إضافة إلى مهارات أخرى سيتم افتتاحها تباعاً مخصصة للأطفال واليافعين من أعمار 6 إلى 16 عاماً، وذلك في مقر المركز الثقافي بمدينة الحسكة.

ووفق السيد فإن باب التسجيل للدورات التدريبية الخاصة ببرنامج مهارات الحياة لا يزال مفتوحاً للراغبين بالالتحاق بها، موضحاً أن المديرية مستمرة كذلك بإقامة النشاطات الموازية الخاصة بالأطفال واليافعين، عبر تخصيص عدة نشاطات خلال فترة الصيف تتضمن عروضاً مسرحية وسينمائية وورشات القراءة، فضلاً عن الأنشطة التي تقدمها حاضنة ثقافة الطفل في المركز، والتي تشمل قراءة للكتاب الإلكتروني وألعاب تطوير وتنمية الذكاء، وذلك ضمن قاعات مناسبة توفر كل مستلزمات تنمية المهارات.

وفي سياق آخر، أشار مدير ثقافة الحسكة إلى أن معهدي الثقافة الشعبية في مدينتي الحسكة والقامشلي مستمران باستقبال الراغبين باتباع الدورات التعليمية التي تقدم في معاهد الثقافة الشعبية، موضحاً أنه تم توسيع الفئة العمرية للمستفيدين منها لتشمل الأطفال واليافعين من عمر 6 سنوات إلى 14 سنة، والفئة الثانية لعمر 15 وما فوق، حيث يوفر المعهد دورات في اللغات العربية والإنكليزية والحاسوب والخط العربي والرسم والموسيقا وبأسعار رمزية، مدة كل دورة ثلاثة أشهر.

نزار حسن

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