المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة معادية من نوع هرمز 900 فوق الأراضي اللبنانية

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم إسقاط مسيرة إسرائيلية معادية فوق الجنوب اللبناني.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏‌‌‌‏، وبعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمن مقاتلونا اليوم لمسيّرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاطها”.

وتعد هذه المسيرة من الطائرات التجسسية المتطورة لدى الكيان الإسرائيلي ويعتمد عليها في جمع المعلومات والصور.

من جانب آخر أعلنت المقاومة استهداف مرابض ‏لمدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشار لجنوده في محيطها بالأسلحة الصاروخية، موضحة أنه تم تحقيق إصابات ‏مباشرة.

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