رغم صعوبة الحركة والتنقل لديهم.. طلاب من السويداء يتحدون إعاقتهم ويتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية

السويداء-سانا

بإصرار شديد تحدى عدد من طلاب محافظة السويداء إعاقتهم وتقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية لدورة العام الحالي وهم محكومون بأمل النجاح فيها.

الطلاب /جنى جمول ويعرب عامر وأمل طحطح ودلع أبو الفضل / قدموا إلى المركز الامتحاني في مدرسة الشهيد سلمان دويعر بمدينة السويداء متسلحين بإرادة وتصميم كبيرين لمواصلة تعليمهم والوصول إلى الهدف الذي رسموه لمستقبلهم، كما ذكروا في حديثهم لمراسل سانا عند خروجهم من الامتحانات.

وحسب الطالبة جنى التي تعاني من شلل رباعي منذ طفولتها فإن الأمل والطموح ودعم الأهل جعلها تتجاوز كل الصعوبات ونجحت بنيل المرتبة الثالثة على مستوى مدرستها في قرية سهوة الخضر في شهادة التعليم الأساسي، وهي تتابع اليوم تعليمها لتحقيق النجاح في الشهادة الثانوية للفرع الأدبي ومتابعة دراستها الجامعية تماشياً مع الاهتمام بموهبتها في كتابة الشعر.

وبين بشار والد جنى كيف يعمل مع والدتها على الاهتمام بها وتشجيعها، خاصة بعد نجاحها وظهور موهبة لديها بالكتابة وتمكنها من نشر كتاب إلكتروني حول مرض انفصام الشخصية.

وبلغة الإشارة وبمساعدة والدته أشار الطالب يعرب عامر إلى أن الإعاقة السمعية والنطقية لم تحد من طموحه وشغفه بالعلم وتأثره بشقيقته الأكبر مريانا التي لديها إعاقة سمعية أيضا ونجحت بدخول الجامعة، حيث سعى مثلها في طريق العلم واختار دراسة تقنيات الحاسوب في ثانوية الشهيد نورس عبد الباقي بعد نجاحه بشهادة التعليم الأساسي بفضل الاهتمام به من قبل معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبين عامر كيف تجاوز جميع الصعوبات خلال العام الدراسي الحالي ومنها عدم توفر الكتاب واعتماده بالدراسة على تحميل ملفات على الحاسوب خاصة بالمنهاج والقراءة منها وكذلك انتقاله بشكل يومي من قريته عمرة التي تبعد عن مدرسته أكثر من عشرين كيلو متراً، وذلك في سبيل بلوغ هدفه ومتابعة تعليمه.

ورغم وجود ضعف كبير بالرؤية وإعاقة حركية تحرص الطالبة أمل طحطح من قرية تيما على التقدم لامتحانات الفرع الأدبي، وذلك جراء الدعم الكبير الذي تتلقاه من والديها كما أوضحت، مؤكدة سعيها للنجاح وتحقيق طموحاتها

بالدراسة في الجامعة، ومنوهة بالوقت نفسه بالدعم الذي تلقته من عمة والدها أرباح أبو عساف التي احتضنتها خلال فترة التقدم للامتحانات بمدينة السويداء لتخفيف أعباء التنقل عنها من قريتها إلى المدينة.

وعلى كرسيها المتحرك تجاوزت الطالبة دلع أبو الفضل من مدينة السويداء حالة الشلل بالأطراف السفلية وتقدمت لامتحانات الفرع الأدبي في محاولة منها لتوصيل رسالة لعدم الاستسلام واليأس أمام أي ظرف كان وإيماناً منها كما ذكرت بأن العلم هو سلاح للإنسان وبناء مستقبله، معربة عن ارتياحها للأجواء العامة للامتحانات وتقديمها للمواد بشكل جيد.

ووفقاً لمدير المركز الامتحاني في مدرسة الشهيد سلمان دويعر سمير الحج قال في تصريح لمراسل سانا: إن المركز يعمل على توفير الأجواء المريحة للطلاب للتقدم للامتحانات، منوهاً بحالة الإصرار والعزيمة لدى هؤلاء الطلاب وغيرهم من الحالات الخاصة كنماذج مهمة بالمجتمع تجهد لإثبات حضورها بسلاح العلم والمعرفة.

عمر الطويل

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