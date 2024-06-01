انطلاق فعاليات اللقاء الدولي حول غزة والمقاومة في طهران

طهران-سانا

انطلقت اليوم فعاليات “اللقاء الدولي حول غزة والمقاومة” في قاعة المؤتمراتالإذاعية والتلفزيونية الدولية بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور شخصيات إيرانية وأجنبية.

وفي كلمة له، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن قضية فلسطين ستبقى من القضايا المهمة في جدول أعمال الشعوب الإسلامية، مشيراً إلى أن تكثيف الاهتمام العالمي ضروري لحل قضية فلسطين.

ولفت قاليباف إلى أن العالم اليوم يسمع صوت فلسطين عالياً، حيث استيقظ ضمير أحرار العالم لما يحدث فيها وأصبحنا نرى تواجداً شعبياً واسع النطاق في المدن الأوروبية والأمريكية لدعم الشعب المقاوم في غزة، كما اعترف بعض الحلفاء السابقين للكيان الصهيوني بدولة فلسطين المستقلة.

وتابع قاليباف: إن محكمة لاهاي الدولية أدانت بوضوح الاحتلال الإسرائيلي، كما أن جامعات أوروبا وأمريكا تحولت أيضاً إلى منصات لدعم حرية الشعب الفلسطيني رغم القمع الذي يمارسه حلفاء الكيان الإسرائيلي غير الشرعي.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني إلى أن إيران لعبت دوراً هاماً في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه للعدوان الصهيوني، مؤكداً أن بلاده تبذل جهودا بناءة لإعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

وأعرب باقري كني عن أمله بأن تتضافر جهود الدول الإسلامية للتحرك في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والذي أوقع عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً.

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