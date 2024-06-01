الدفاع الروسية: توجيه ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت الطاقة الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت ضربات موجهة ضد منشآت الطاقة الأوكرانية وتقدمت على عدد من محاور القتال موقعة المزيد من الخسائر في صفوف قوات نظام كييف.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري رداً على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية.

وتمكنت القوات الروسية من صد العديد من الهجمات المضادة في محاور عدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 1845 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى تدمير دبابات وعربات مدرعة ومركبات ومدافع بعضها غربي الصنع.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 62 طائرة مسيرة أوكرانية، و14 قذيفة صاروخية لراجمات هيمارس، و3 قنابل موجهة من طراز هامر.

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