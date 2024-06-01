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95 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

2024-06-01

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 95 شهيداً و 350 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 239 على القطاع ارتفع إلى 36379 شهيداً و 82407 جرحى، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد طفل فلسطيني 13 عاماً في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية الناجم عن استمرار الاحتلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 37 شهيداً في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وفي السياق، أعلنت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد شهداء طواقمها جراء العدوان الإسرائيلي إلى 33 شهيداً.

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