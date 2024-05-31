بطولة تنشيطية بكرة القدم في السويداء

السويداء-سانا

نظّم المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالسويداء اليوم بإشراف اللجنتين التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي والفنية لكرة القدم وبالتعاون مع نادي القريا بطولة تنشيطية بكرة القدم الخماسية وذلك بمشاركة خمسة فرق وزعت على مجموعتين ضمت الأولى شعب المدينة وصلخد والقريا والثانية شهبا والريف.

وفاز بالمركز الأول للبطولة فريق شعبة القريا بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شعبة الريف بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما جاء ثالثاً فريق صلخد بتغلبه على فريق شهبا بتسعة مقابل سبعة أهداف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأشار عضو المكتب الفرعي لنقابة المعلمين خالد أبو فخر رئيس مكتب النشاط في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة التي استضافها الملعب الصناعي في بلدة القريا شهدت أجواء تنافسية ودية وجاءت ضمن خطة لتنويع النشاطات الرياضية وتوزيعها لتشمل مختلف مناطق المحافظة.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين والجهات الداعمة لإنجاحها وذلك بحضور عدد من المعنيين.

عمر الطويل

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