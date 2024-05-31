لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتساع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشهد على تنامي موقف العالم المؤيد لإيجاد حل للقضية الفلسطينية باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزير لافروف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد لافروف خلال اللقاء استمرارية وثبات خط السياسة الخارجية الروسية تجاه التنمية الشاملة للشراكات والتعاون متبادل المنفعة مع الدول العربية.

وذكر البيان أن ممثلي الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التي تبذلها روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن ثمانية بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص والسويد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency