الهلال الأحمر الفلسطيني يدعو للتحقيق في استمرار الاحتلال باستهداف الطواقم الطبية في غزة

القدس المحتلة-سانا

دعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق عاجل حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه الطواقم الطبية بقطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف ليل أمس إحدى مركبات إسعاف الجمعية التي كانت في مهمة إنسانية بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة، ماأدى لاستشهاد اثنين من طواقمها، ما يرفع عدد شهداء الجمعية منذ بدء العدوان إلى 19، إضافة لاعتقال آخرين خلال تأديتهم عملهم الإنساني.

وشددت الجمعية على أن الاستهداف المتواصل للكوادر الصحية ولطواقم الجمعية ومرافقها ومركبات الإسعاف التي تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أن القتل الممنهج لإنسانية الإنسان وللعاملين على حمايته ومساعدته يُعتبر جرائم حرب تستوجب المحاسبة والعقاب الفوري لضمان العدالة للضحايا.

وحثت الجمعية الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتحرك الفوري لحماية العاملين في القطاع الصحي جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال في غزة والتي راح ضحيتها لغاية الآن أكثر من 496 شهيداً و1500 جريح، إضافة لـ 309 أسرى.

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