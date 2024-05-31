الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين

القدس المحتلة-سانا

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم بقرار حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة والذي أحالته إلى مجلس النواب السلوفيني للتصديق عليه يوم الثلاثاء المقبل.

ووفق وكالة وفا أشارت الرئاسة إلى أن هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة تظهر حرص سلوفينيا حكومة وشعباً على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه وحقه في تقرير المصير.

ولفتت الرئاسة إلى أن هذا القرار الحكيم من سلوفينيا يأتي كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحثت الرئاسة دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية.

من جهتها وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم قرار سلوفينيا بالخطوة المهمة التي تعبر عن التزامها الثابت بضرورة التوصل إلى حل القضية الفلسطينية بشكل عادل عبر إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتراف يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي سيساهم بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإرساء الاستقرار في المنطقة.

بدوره رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح لفت إلى أن اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يشكل خطوة شجاعة تعزز الموقف الدولي تجاه عدالة القضية الفلسطينية ومطالب المجتمع الدولي بعزل الاحتلال العنصري والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبذلك تكون الدول التي اعترفت بدولة فلسطين أصبحت 148 دولة من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة بينما تغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

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