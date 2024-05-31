استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت شاباً، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة أربعة.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة فلسطينيين أُصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، حيث استشهد شاب منهم متأثراً بإصابته الحرجة في الصدر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية، وبلدة كفر اللبد وضاحية ذنابة شرق طولكرم، ومدينة نابلس، وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت شابين.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا واعتدوا على ممتلكات للفلسطينيين.

وفي مدينة القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينياً على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 120 متراً مربعا،ً ويقطن فيه تسعة أفراد في بلدة العيسوية شمال شرق المدينة، ماأدى لتشريد قاطنيه.

وكان أصيب ستة فلسطينيين في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

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