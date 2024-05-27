بعد مرور أربعين يوماً على رحيله… الباحث والمؤرخ الراحل محمد قجة مكرماً ضمن ندوة أدبية

حمص-سانا

إحياء لذكرى مرور أربعين يوماً على رحيل الباحث والمؤرخ محمد قجة الرئيس الفخري لجمعية العاديات السورية نظّم فرع جمعية العاديات بحمص اليوم ندوة أدبية تكريمية تناولت محطات مضيئة في حياة الراحل ومسيرته المشرفة.

وبدأ الندوة رئيس فرع جمعية العاديات بحمص الدكتور الأديب نزيه بدور بالحديث عن أهم أعمال ومحطات الباحث والمؤرخ قجة والتكريمات والجوائز التي نالها حيث نال جائزة الدولة التقديرية في مجال النقد والدراسات والترجمة عام 2016.

وخلال الفيلم الذي تناول مسيرته تحدث الراحل عن نفسه وتاريخ أسرته العريق ورحلته البحثية والأدبية والتاريخية الغنية منذ تخرجه في جامعة دمشق وإنشائه لمكتبته الخاصة التي تضم عناوين بارزة في التاريخ والفلسفة والعلوم الإنسانية والدراسات الأدبية ودواوين الشعر إلى جانب الموسوعات والمعاجم في عدد من اللغات ما قاده للاهتمام بتراث مدينته حلب كما تحدث عن نشأة جمعية العاديات التي تهتم بالتراث منذ العام 1924.

وتحدثت أمينة سر الجمعية بحمص الأديبة خديجة الحسن بكثير من الفخر للقائها بالراحل قبل وفاته: لقد عرفت الرجل عن كثب فوعيت أدبه ونبله وثقافته ودخلت عالمه الجميل ما فتح عندي أبواب الأدب والشعر والتاريخ والتأريخ إضافة لكتاب رحلاته الذي دوّن فيه أسفاره عبر مشاركاته في ندوات عالمية فتعلمت منه أن أكون أكثر اجتهاداً وتحملاً للمسؤولية.

المحقق التاريخي المهندس نهاد سمعان تحدث عن الراحل قجة خلال مداخلته بوصفه عنوان الثقافة الأصيلة واستحق بجدارة أن يسمى قلعة حلب حيث كتب بموضوعية وموسوعية وانطلق في أبحاثه من نفسه وجذوره من مدينته حلب ومن وطنه الواسع سورية وصولاً لبصمات سورية في العالم.

تمام الحسن

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