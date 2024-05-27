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إخماد حريق على طريق البهلولية في اللاذقية

2024-05-27

اللاذقية-سانا

تمكن عناصر الدفاع المدني في اللاذقية من إخماد حريق على طريق البهلولية بريف اللاذقية قبل أن يصل إلى المساحات المتصلة من الأشجار المثمرة.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أن آليات الدفاع المدني تحركت إلى الموقع على الفور بعد إبلاغ من المواطنين عن الحريق وتمكنت من تطويق النيران وإخمادها قبل أن تصل إلى المساحات المتصلة من أشجار الحمضيات نتيجة الرياح القوية التي تنقل النيران بسرعة شديدة.

وبين داؤود أن المساحة المحروقة اقتصرت على نحو دونم ونصف الدونم من القصب وأشجار حور متاخمة للبساتين مؤكداً أن الحريق دخل في مرحلة التبريد.

علاء ابراهيم

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