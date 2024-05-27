عفوية الفن في دائرة الإبداع… معرض الفنان التشكيلي إبراهيم سلامة في صالة اتحاد التشكيليين بحمص

حمص-سانا

استحوذ الإنسان بانفعالاته وحالاته الحسية والتعبيرية على أعمال الفنان التشكيلي “إبراهيم سلامة” خلال معرضه الفردي الخامس الذي حمل عنوان “عفوية الفن في دائرة الإبداع” وافتتح اليوم في صالة فرع اتحاد التشكيليين بحمص.

واستطاع “سلامة” عبر ست وثلاثين لوحة زينت جدران المعرض أن يلامس الهم الإنساني، ويعبر عن الأمل بالمستقبل والتفاؤل بالحياة معتبراً أن الفنان يستطيع أن يقدم بعفويته البسيطة صورة فنية بغاية الإبداع يلج من خلالها إلى أعماق النفس البشرية فيؤثر ويتأثر بها.

وعن معرضه أوضح “سلامة” في حديث مع “سانا الثقافية” أنه ركز في أعماله التي استخدم فيها تقنيات مختلفة من حيث اللون والأسلوب على أحوال الناس.

ورأى رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص “إميل فرحة” أن معرض الفنان “سلامة” هو امتداد لمدرسته التعبيرية التي درجت عليها أغلبية أعماله مجسداً فيها رؤيته الفلسفية الوجودية للحياة.

يذكر أن الفنان “سلامة” بدأ موهبته بالرسم في سن الثانية عشرة من خلال نسخه لوحات لفنانين عالميين ثم تدرج عبر المدارس الفنية من كلاسيكية وواقعية ورمزية وتعبيرية أتقنها جميعها ليتجه بعدها إلى دراسة الفن في مركز الفنون التشكيلية بحمص ويتخرج فيه أستاذاً لهذه المادة متأثراً بتشكيليين كبار.

حنان سويد

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