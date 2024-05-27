شاب يتجاوز كف البصر بتأسيس مشروع صغير لتدريب ذوي الإعاقة والأصحاء

السويداء-سانا

“لا مستحيل أمام الإرادة” عبارة يرددها ويجسدها الشاب أنس الهادي من محافظة السويداء الذي نجح بتجاوز كف البصر وتأسيس مشروع صغير يتضمن مركزاً لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأصحاء من النواحي التعليمية والفنية والتنموية.

مشروع الشاب أنس (21 عاماً) جاء كما ذكر خلال حديثه لـ سانا الشبابية بعد حصوله على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقب دورة تدريبية بإدارة المشاريع اتبعها ضمن مركز تمكين الشباب التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ما مكنه من الانطلاق وشق طريقه نحو ميدان العمل والإنتاج.

ويهدف الشاب أنس من مشروعه إلى تحقيق دخل ثابت واستقرار في حياته وتعزيز مهارات الشباب للمستقبل وتوفير فرص عمل للآخرين، حيث يقدم ضمنه كما أوضح تدريبات يقوم ببعضها وتتضمن تعليم القراءة والكتابة بطريقة برايل للمكفوفين ولغة الإشارة للصم والبكم ومتابعة صعوبات التعلم ودورات في العزف والغناء ودورات تقوية في اللغات وتعليمية لطلاب الشهادات، إضافة لدورات تنمية بشرية.

طموحات يحملها الشاب أنس للتوسع بمشروعه وإحداث مشروع آخر مشترك مع شقيقه الأكبر أسامة خلال الفترة القادمة بالتوازي مع الاهتمام بتطوير موهبته الموسيقية ومتابعة دراسته الجامعية في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية الثانية بالسويداء.

“البصيرة أقوى من البصر” هذا ما قاله أنس الذي لديه إيمان بقدرته على العطاء وينصح كل كفيف بأن يثق بنفسه وإمكانياته لبلوغ أهدافه وتجاوز إعاقته عبر القيام بعمل أو بعلم يترك من خلاله أثراً في المجتمع.

وبحسب مسؤول قسم المكفوفين في معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بالسويداء سابقاً عهد أبو فخر والمطلع على عمل أنس فإن إعاقة أنس البصرية التي رافقته منذ ولادته وتأقلم معها شكلت له نقطة قوة ومنحته التحدي والأمل لمواصلة تعليمه أولاً، حيث نال الشهادة الثانوية للفرع الأدبي العام الماضي توازياً مع تطوير موهبته في مجال العزف على الإيقاع وصولاً إلى دخوله حالياً مضمار العمل بمشروعه الخاص، إذ لديه آفاق واسعة للمستقبل كما يمتلك مهارات عملية منها قدرته على إصلاح القطع الكهربائية الصغيرة.

عمر الطويل

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