إسبانيا والنرويج وإيرلندا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بروكسل-سانا

طالبت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بأقصى سرعة، مشددة على ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.

ونقلت وكالة وفا عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي في بروكسيل: “إن الدول الثلاث ستعلن يوم غد رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”، مؤكداً أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وعلى “إسرائيل” وقف عمليتها في رفح.

وأشار ألباريس إلى أن قصف الاحتلال لمدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على المدينة، ما يستدعي رفع الصوت لدعم القانون الدولي، مبيناً أنه سيطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل المحكمة.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن ضرورة وقف الحرب في غزة واتخاذ خطوات واضحة لإقامة الدولة الفلسطينية، معرباً عن إدانته لقصف الاحتلال الليلة الماضية مخيما للنازحين بمدينة رفح، ومؤكدا أن ذلك انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط، وقرار اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد”، داعياً الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.

ولفت إيدي إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح همجية، مطالباً بوقف العدوان على المدينة وبضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع.

وبين إيدي أن مواصلة الاحتلال عدوانه على رفح انتهاك لقرار العدل الدولية الملزم وللقانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية.

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