كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق تطلق مؤتمرها العلمي ومعرضاً للصناعات الهندسية

دمشق-سانا

تحت عنوان (الاستدامة في منشآت الهندسة المدنية) أطلقت كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق اليوم مؤتمرها العلمي الهندسي لعام 2024، مترافقاً بمعرض متخصص في الصناعات الهندسية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عدة محاور رئيسية تشمل التقنيات الحديثة في الهندسة الإنشائية ونظم تقييم الاستدامة في المنشآت الهندسية، ودور مواد البناء وإضافاتها في استدامة المنشآت الهندسية وأنظمة النقل الذكية وأنظمة الهندسة الصحية والبيئة المستدامة والتقنيات الحديثة في الهندسة الجيوتكنيكية والنمذجة ثلاثية الأبعاد لمنتجات المسح التصويري والليزري وتقنيات الاستشعار عن بعد واستخداماتها في التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية ودور منظومات القياس والمراقبة في استدامة المنشآت المائية.

ويمثل المؤتمر رؤية كلية الهندسة المدنية في العمل على تقدم المسيرة العلمية والبحثية في المجال الهندسي، إضافة للعمل على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وسيوفر بيئة مثالية لتطوير علاقات تعاون جديدة ولقاء الخبراء في الأساسيات والتطبيقات والمنتجات التي تخص الهندسة المدنية.

هيلانه الهندي

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