الرئاسة الفلسطينية: مجزرة رفح تحد واضح لقرار محكمة العدل الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف العدوان على مدينة رفح بشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم: “إن قصف الاحتلال خيام النازحين في رفح يعد مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فوراً”.

وأشار أبو ردينة إلى أن المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه التي أشعلت المنطقة وهددت الاستقرار الدولي.

بدوره شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح على أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم للنازحين برفح، تعكس إصراره على استمرار عمليات الإبادة والتدمير وارتكاب المجازر في مدينة رفح وباقي مناطق قطاع غزة، وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العدوان على المدينة.

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