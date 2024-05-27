11 قتيلاً جراء عواصف ضربت ثلاث ولايات أمريكية

واشنطن-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم ودمرت عدة منازل اليوم جراء العواصف الشديدة التي ضربت ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنسو الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن راي سابينغتون قائد شرطة مقاطعة كوك قوله: “إن 7 أشخاص لقوا حتفهم في ولاية تكساس بالقرب من حدود أوكلاهوما، حيث ضرب إعصار منطقة ريفية”، لافتا إلى أن من بين القتلى 3 أفراد من أسرة عثر عليهم في منزل بالقرب من مجمع فالي فيو.

بدوره أعلن مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة بون عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في ولاية أركنسو كما توفي شخص آخر في مقاطعة بينتون.

كما أعلن مسؤولون وفاة شخص في مقاطعة مايز بولاية أوكلاهوما.

وكانت العواصف الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة أسفرت أيضاً عن وقوع إصابات وتدمير عدة منازل ومحطة شاحنات وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان خلال أحدث موجة عواصف تضرب وسط البلاد.