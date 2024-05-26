مصرع شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضانات في الفلبين

مانيلا-سانا

لقي شخصان مصرعهما جراء فيضانات سببتها عاصفة قوية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت لوزون أكبر جزر الفلبين وأجبرت آلاف الاشخاص على إخلاء منازلهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة مكافحة الكوارث في مقاطعة كويزون قولها: “إن شخصين أحدهما فتى يبلغ 14 عاماً، لقيا مصرعهما بسبب سقوط أشجار”، مشيرة إلى أن أكثر من ألفي شخص فروا من مقاطعة لاغونا المجاورة إلى مراكز إيواء بعدما غمرت مياه الفيضانات أكثر من نصف البلديات.

من جهتها أشارت مسؤولة الكوارث الإقليمية ماري جوي آدم إلى أن منسوب مياه الفيضانات بلغ ثلاثة أمتار على طول الساحل.

واشتدت أول عاصفة تضرب الفيليبين هذا العام مع تقدّمها باتّجاه الشمال الغربي نحو جزيرة لوزون الرئيسية لتصبح على مقربة من العاصمة مانيلا ما اضطر أكثر من ستة آلاف شخص لإخلاء منازلهم في مقاطعة كويزون، وفقاً للأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية للحكومة الإقليمية.

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