استمرار التسجيل في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت لغاية الثلاثين من شهر أيار الجاري

دمشق-سانا

تستمر إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بقبول طلبات التسجيل للمشاركة في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت للفرق المؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2024 لغاية الثلاثين من شهر أيار الجاري.

ودعت إدارة الأولمبياد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم هواة الروبوتيك من كل المراحل الدراسية بجميع المحافظات للمشاركة في البطولة عبر ملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني لهيئة التميز والإبداع، مبينة أن منافسات البطولة ستقام في الأسبوع الأوّل من شهر تموز المقبل تحت عنوان حلفاء الأرض ضمن ثلاثة تجمعات رئيسية في دمشق وحمص واللاذقية.

وأشارت إدارة الأولمبياد إلى أن الفرق ستوزع في المحافظات على التجمّعات وفقاً للتوزّع الجغرافيّ للمحافظات، إضافة إلى مراعاة تساوي أعداد الفرق في التجمعات مبينة أنه يتأهّل من مرحلة التجمّعات عدد من الفرق في كلّ مسابقة وضمن كلّ فئة إلى النهائيّات التي ستقام في أوائل شهر آب المقبل.

وتضم البطولة ثلاث مسابقات، الأولى مهام الروبوت لثلاث فئات عمرية هي الفئة الابتدائية للأعمار من الـ 8 حتى الـ 12 عاماً، وتركز على الزراعة المستدامة، والفئة المتوسطة للأعمار من الـ 11 حتى الـ 15 عاماً، وتركز على تحويل المدن إلى أماكن أكثر اخضراراً، فيما تختص الفئة العليا بالأعمار من الـ 14 حتى الـ 19 عاماً، وتركز على قوة الطبيعة والمساعدة في استعادة المدن بعد حدوث الكوارث الطبيعية.

أما الثانية فهي مسابقة مبدعي المستقبل، وتضم أيضاً الفئات العمرية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والعليا، وتم تخصيصها لتطوير نماذج روبوتات تساعد الناس على العيش بانسجام مع الطبيعة، أما الثالثة فهي مسابقة مهندسي المستقبل للأعمار من الـ 14 حتى الـ 19 عاماً، وتتضمن تصميم روبوتات لسيارات ذاتية القيادة بسرعات قياسية تتحدى الزمن.

وكانت هيئة التميز والإبداع أعلنت في الثالث من شهر شباط الماضي شروط وقواعد التقدم لبطولة الروبوتيك الوطنية.

هيلانه الهندي

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