فيلم (يومين) يخوض غمار المنافسة في مهرجان روتردام السينمائي للفيلم العربي

دمشق-سانا

تشارك المؤسسة العامة للسينما في مهرجان روتردام السينمائي للفيلم العربي في دورته الرابعة والعشرين التي تنطلق نهاية الشهر الجاري في هولندا من خلال الفيلم السوري “يومين” عن قصة الفنان القدير دريد لحام وإخراج باسل الخطيب وسيناريو تليد الخطيب.

وينافس الفيلم السوري الذي يعد التعاون الثالث من نوعه بين الفنان دريد لحام والمخرج باسل الخطيب بعد فيلمي دمشق حلب والحكيم، ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل مع ثمانية أفلام من الوطن العربي.

ويروي الفيلم الذي جمعت بطولته الفنانين القديرين دريد لحام وأسامة الروماني إلى جانب كوكبة من النجوم بينهم حازم زيدان ورنا شميس ويحيى بيازي ومحسن غازي والطفلان شهد الزلق وجاد دباغ، حكاية اجتماعية تظهر فيها ملامح العنف الأسري وما يمكن أن تحدثه من مخاطر في المجتمع.

ويشارك في المهرجان الذي يستمر لغاية الثاني من حزيران القادم 33 فيلماً ضمن مختلف برامج المهرجان حيث تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب.

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