مقتل جنديين للعدو بنيران المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده مساء اليوم بنيران المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

ومع إعلان الاحتلال مقتل الجنديين يرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 635 جندياً بينهم 282 قتلوا منذ بدء التوغل البري في القطاع يوم الـ 27 من الشهر ذاته.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تواصل التصدي لقواته في القطاع وتقتل وتصيب يومياً العشرات من ضباطه وجنوده وتدمر آلياته.

من جهتها استهدفت المقاومة الفلسطينية “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.

وفي شمال القطاع استهدفت المقاومة بقذائف “الياسين 105″ و”تاندوم” وعبوات “شواظ” 5 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند كما استهدفت بقذيفة مضادة للأفراد مجموعة من جنود العدو تحصنت في أحد المباني بمخيم جباليا وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

كما استهدفت المقاومة بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى جنود العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

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